Xabi Alonso, el técnico campeón con el Bayer Leverkusen, que aprendió de los mejores

Reconocido estratega durante su carrera como jugador, donde fue entrenado por algunos de los mejores técnicos del planeta, el vasco de San Sebastián, Xabi Alonso ha logrado poner el broche de oro en su primera gran aventura en los banquillos, logrando el título de campeón de Alemania con el Bayer Leverkusen.



El 20 de mayo de 2017, Xabi Alonso jugó por última vez, a los 35 años. Fue durante una 34ª jornada de Bundesliga con los colores del Bayern Múnich y celebrando un nuevo título de campeón de Alemania en el Allianz Arena, delante de 75.000 espectadores.



¿Se imaginaba el vasco que siete años más tarde sería él quien pondría fin a una hegemonía de once años de campeonatos nacionales del conjunto bávaro (2013-2023)? Algo es seguro: cuando llegó al Bayern en 2014, deseaba aprovechar sus últimos años en activo para estar en contacto con Pep Guardiola y pensar ya en su futuro como entrenador.



"He intentado ser curioso sobre el trabajo de entrenador, no solamente jugar. He buscado ser cercano a ellos. Me preguntaba ya dónde estaría años más tarde", confesó Alonso en diciembre en una entrevista concedida a varios medios, entre ellos la AFP.