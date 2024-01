Xavi anuncia su salida del Barcelona a final de temporada

"El 30 de junio no seguiré como entrenador del Barcelona", afirmó Xavi, tras la dura derrota liguera 5-3 contra el Villarreal.



"Creo que el club necesita un cambio de rumbo, de dinámica", aseguró el ténico azulgrana, en la rueda de prensa posterior al encuentro.



"Creo que estoy haciendo lo mejor para todo el mundo, también egoístamente para mí. He pensado en el club, en el presidente (Joan Laporta). Creo que los jugadores necesitan un cambio de dinámica, no se merecen esta situación, y necesitan un cambio de rumbo", añadió Xavi.



El técnico azulgrana aseguró que cree que su salida será la solución a los problemas del Barcelona.



"Esto va a destensar la situación general", añadió Xavi, que había llegado al cargo en noviembre de 2021.



"Creo que las cosas han funcionado muy bien, se ha hecho un trabajo muy bueno pero creo que nuestro proyecto debe ser hasta el 30 de junio", insistió Xavi.



Ganador de la Supercopa de España y de la Liga la temporada pasada, en la actual campaña el Barça está a diez puntos del primer puesto en el campeonato, tras perder la Supercopa de España y caer elminado en la Copa del Rey.



A pesar de su decisión, Xavi afirmó ser optimista para el resto del tiempo que se mantenga al frente del equipo.



"Ojalá ganemos la Champions, la vamos a luchar y competir. Soy muy optimista. Y podemos competir para la Liga, es muy difícil pero esto nos va a ayudar", consideró.