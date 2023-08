Xavi considera una "decepción grande" la salida de Dembélé

Dembélé "es un chico que nos ha ayudado, que le hemos dado mucho cariño, muchísima importancia, para mí era un jugador importante, pero al final ha sido una decepción grande", dijo Xavi en rueda de prensa previa al primer partido de Liga contra el Getafe.



El técnico azulgrana insistió en que "ha sido una decepción grande que haya decidido marcharse cuando aquí tenía la felicidad, apostábamos por él, para mí ha sido una decepción grande a nivel personal".



"Creo que el proyecto era aquí, pero él escogió otro lado y desearle suerte, pero en general ha sido decepcionante", cerró el técnico azulgrana, que el domingo inicia la defensa de la corona liguera sin haber podido inscribir todavía en la Liga a todos los nuevos fichajes y renovaciones por las dificultades económicas.



El acuerdo anunciado el viernes para la venta de casi un 30% de Barça Vision por 120 millones de euros (131,9 millones de dólares) y la salida de Dembélé por otros 50,4 millones de euros (55,2 millones de dólares) ha aliviado las arcas azulgranas y permitido la inscripción del alemán Ilkay Gundogan y Ronald Araujo en el campeonato.



Pese a no haber podido inscribir todavía a toda la plantilla del primer equipo en el campeonato, Xavi se muestra tranquilo.



"El club está trabajando muy bien. Somos optimistas", dijo el técnico barcelonista, insistiendo en que "parece que vamos a poder inscribir a la mayoría de los jugadores. Vamos a esperar a mañana", afirmó.



"En un 90% tengo la seguridad de contar con casi todos, en el área deportiva son positivos y claros, puedo trabajar para visualizar el equipo que pueda empezar mañana", añadió el entrenador azulgrana.



En cambio, Xavi no quiso entrar a valorar posibles nuevos fichajes ni si podría producirse la llegada de Neymar.



"Me sabe mal, pero no puedo decir nombres. Hay mercado hasta el 31 de agosto, pero no puedo decir nada más", dijo al ser preguntado por el brasileño.