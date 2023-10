Xavi criticó el tuit de un directivo del Barcelona contra Vinicius

El entrenador del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que no le gustó una publicación de un directivo del club azulgrana criticando a Vinicius y minimizando los insultos racistas de que ha sido víctima en varias ocasiones a pocos días del clásico liguero.

"No me gusta nada que suba tensión, ni que se condicione a los árbitros, ni este tuit. Me gusta el juego limpio y la admiración mutua", dijo este miércoles Xavi, tras la victoria 2-1 sobre el Shakhtar Donetsk en Champions.