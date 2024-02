Xavi dispuesto a luchar por LaLiga mientras "sea matemáticamente posible"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, admitió que la pelea por LaLiga está muy complicada, pero seguirán luchando "mientras sea matemáticamente posible".



"Lucharemos por LaLiga mientras sea matemáticamente posible", aseguró Xavi este viernes en rueda de prensa previa al partido del campeonato español contra el Getafe del sábado.



Tercer clasificado a ocho puntos del líder Real Madrid, Xavi admite la dificultad de tratar de revalidar el título liguero antes de recibir al 'Geta'.



"No tiramos la toalla pero sabemos que está complicado", dijo el técnico azulgrana, destacando que "no podemos fallar en casa".



Xavi admitió que una victoria el sábado "nos daría tranquilidad y nos vendría muy bien para escalar posiciones".



"Dormiríamos en segunda posición y sería bueno para meter presión al Girona y al Madrid", aseguró el entrenador del Barça, que está a sólo dos puntos del Girona, segundo clasificado.



"Hemos tenido una reacción muy buena, pero no tenemos más que finales de aquí a que termine la temporada", consideró Xavi.



El técnico azulgrana reiteró que anunciar su salida del club a final de temporada fue una decisión correcta y aseguró no tener noticias sobre quién podría ser su sustituto.



"Creo que fue la decisión acertada. El equipo ha dado un paso adelante", dijo Xavi, antes de añadir que evitó hablar sobre su sucesor y el posible perfil que debería tener.



"Son Deco (el director deportivo) y el presidente (Joan Laporta) los que tienen que decidir", dijo, precisando, no obstante, que "debería tener el ADN que tenemos en el Barça".