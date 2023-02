Xavi, DT del Barcelona: "Mañana es un buen test para demostrar que podemos competir en Europa"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, afirmó este miércoles que la ida del 'play off' de acceso a octavos de la Europa League contra el Manchester United el jueves es "un buen test" para ver que el Barça puede competir en Europa.



"Es un partidazo, es una eliminatoria espectacular para el espectador. Los dos equipos llegan en el mejor momento de forma y resultados", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro en el Camp Nou.



"Erik Ten Hag ha cambiado la cara de este equipo. Es un equipo potente, nos pueden complicar fácilmente la eliminatoria. Esperamos un partido con mucha intensidad, mucho ritmo, queremos demostrar que estamos al nivel para competir en la Europa League", añadió.



El técnico azulgrana recordó que "venimos de temporadas sin conseguir éxitos (europeos), y aunque sea la Europa League es importante para demostrar que podemos competir en Europa, es un buen test".



"Son dos de los mejores equipos del mundo y es normal que hay momentos que no son tan buenos. El Manchester también viene de unas temporadas difíciles. Todos los clubes pasan por momentos difíciles y hay que saber cambiar el chip para volver a ser los mejores", afirmó por su parte, el extremo brasileño del Barça, Raphinha.



Xavi rechazó, sin embargo, que el encuentro suponga más presión que otros y consideró que la eliminatoria se jugará en la vuelta en Old Trafford.



"Salvo sorpresa se decidirá mucho en Old Trafford. Visualizo partidos muy igualados. Mañana se decidirán pocas cosas y quedará la vuelta. La pena es que no la jugamos en casa", dijo Xavi.



"No pienso que somos favoritos, ni el Manchester United tampoco, creo que hay equipos muy buenos, que es una competición muy dura", añadió, al ser preguntado sobre si cree que el vencedor de este duelo será el gran favorito al triunfo final.



Xavi se deshizo en elogios hacia su homólogo del Manchester, Erik Ten Hag, del que afirmó que es "un grandísimo entrenador. Revertir la situación del United no es fácil y lo está consiguiendo".



"Es un entrenador muy interesante, hace cosas muy buenas. Es un entrenador ofensivo y es una referencia para los entrenadores ofensivos que nos gusta esta manera de jugar", añadió el técnico azulgrana.