Xavi: "Empieza una nueva era y hay que devolver al Barcelona donde se merece"

"Me voy cabreado porque esta es nuestra realidad y me jode mucho afrontar esta realidad, pero lo haremos, no queda otra". Así de contundente se mostró el técnico del Barcelona, Xavi Hernández, tras la derrota (3-0) ante el Bayern de Múnich, que significó la eliminación de la Champions del conjunto azulgrana, que se verá obligado a disputar la Europa League.

El de Terrassa apuntó que "creo que empieza una nueva era y toca trabajar muy duro para llevar al Barça donde se merece que no es jugar la Europa League sino jugar la Champions", aunque evitó hablar de "fracaso" y sí de "decepción o resignación".

De la actuación contra el Bayern, Xavi reconoció que "han sido mejores, superiores y aunque lo hemos intentado y presionado alto, nos han sometido, al revés de lo que queremos y esta es la dura realidad".

También explicó que "tiene que ser un punto de inflexión para cambiar la dinámica, para cambiar muchas cosas. No hemos competido, esto es Champions y ahora viene la Europa League, la afrontaremos con toda la dignidad del mundo".

"He visto una realidad muy dura, por desgracia a veces también la viví como jugador y lo que he dicho a los jugadores, no nos tenemos que conformar, nos tenemos que revelar. Cuesta asumirla, pero es lo que hay y necesitamos empezar de cero, que no es jugar la Europa League. Esperaba que compitiésemos mejor, pero hay que ser honestos y nos faltan muchas cosas", añadió Xavi, que sentenció: "Esto no puede volver a pasar. Tenemos que competir por la Champions no por la Europa League. Y empezar desde ya a trabajar".

"La realidad nos dice que no hemos estado al nivel del Bayern, es dura realidad, pero esto es así", volvió a señalar Xavi, que insistió también que "tiene que ser un punto de inflexión y no conformarnos con esta situación”. /Mundo Deportivo Lea también Fútbol Barcelona y Sevilla se despiden de Champions, la Juventus a octavos de final como primera Los dos equipos españoles perdieron este miércoles y quedaron eliminados de la máxima cita europea. Los italianos ganaron con lo justo y clasificaron.

