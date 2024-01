Xavi espera que la Supercopa sea un punto de inflexión para el Barça

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, confió este miércoles antes de la semifinal de la Supercopa de España contra Osasuna que esta competición suponga de nuevo "un clic" para hacer despegar al equipo.



"El año pasado ganamos dos títulos y uno fue esta Supercopa y nos vino de maravilla para la temporada. Necesitamos hacer ese 'clic'", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro en las instalaciones del estadio Prince Faisal de Riad.



"Nos gustaría repetir títulos como la temporada pasada. Este torneo nos vino bien para encarar la temporada pasada y esperemos que vuelva a ser un punto de inflexión", afirmó Xavi, que no dudó en tomar el cartel de favorito.



"Somos favoritos, pero esto va de demostrarlo en el campo. Osasuna va a ser un rival rocoso. Cogemos el cartel de favorito para el partido de mañana, pero no para la competición", añadió Xavi.



En caso de llegar a la final, el Barça se enfrentaría al ganador del encuentro que disputan este miércoles el Real Madrid y el Atlético de Madrid.



El técnico barcelonista aseguró que tiene "plena confianza en los jugadores, son capaces, en partidos importantes, en la mayoría, se ha dado la talla, pero el equipo está preparado para competir". "Tenemos muchas cosas para hacer un gran torneo en la Supercopa", añadió.



Xavi afirmó que le preocupa especialmente la debilidad defensiva del equipo.



"Estamos regalando demasiadas cosas a nivel defensivo, la temporada pasada fuimos muy sólidos, esta nos está costando más", aseguró el técnico azulgrana.



"Hemos tenido errores puntuales que nos complican los partidos, pero creo que estamos reencontrando nuestro juego", consideró Xavi, aunque advirtió que "en una competición del KO no podemos repetir errores porque nos penalizaría".