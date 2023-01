Xavi satisfecho de que Gavi pueda tener ficha del primer equipo

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, se mostró satisfecho este martes después de que la justicia española ordenara a LaLiga inscribir al joven prodigio Gavi con ficha del primer equipo azulgrana.



"Es una gran noticia para nosotros poder inscribir a Gavi, era uno de los objetivos que nos habíamos marcado en este mercado", dijo Xavi en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Betis del miércoles.



Gavi había renovado en septiembre pasado como jugador azulgrana hasta 2026 con un nuevo contrato y ficha del primer equipo, pero LaLiga todavía no había inscrito este nuevo contrato, por lo que el jugador seguía teniendo ficha del filial.



LaLiga consideraba que con el nuevo contrato y sus mejoras, el Barcelona podría incumplir el 'fair play financiero' por lo que el conjunto azulgrana recurrió a los tribunales.



Un tribunal mercantil de Barcelona acordó una medida cautelar, hecha pública este martes, por la que exigió a LaLiga que permita al Barça realizar "los trámites necesarios en La Liga Manager para obtener el registro del contrato de fecha 15 de septiembre de 2022 y la adscripción del Jugador al primer equipo del FCB antes de las 23:59:59h. del próximo martes 31 de enero de 2023".



La resolución reconoce que "la no inscripción del jugador antes del cierre de la ventana implicaría la libertad de éste y, por tanto, un perjuicio muy grave e irreparable para el FC Barcelona", explicó el conjunto azulgrana en un comunicado.



El nuevo contrato de Gavi, según la resolución hecha pública este martes, contempla que su cláusula de rescisión de 1000 millones de euros (1.085 millones de dólares) quedaría sin efecto si no era inscrito este martes como jugador del primer equipo.



Xavi, sin embargo, restó importancia a que se pudiera ir Gavi.



"La prioridad es que jugadores tan importantes como Gavi tenerlos asegurados y no veo a Gavi cambiando de aires, lo veo muy feliz aquí, contento, es un jugador trascendental para el equipo, yo no le veo marchándose", dijo Xavi.