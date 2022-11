Xavi sobre el cruce de Barcelona - Manchester: "Es el peor rival que nos podía tocar (en Europa League)"

El técnico del Barcelona, Xavi Hernández, no ocultó este lunes tras conocer que tendrá que jugar contra el Manchester United en la eliminatoria de acceso a octavos de final de la Europa League, que es "el peor rival que nos podía tocar".



"Es el rival más difícil, sobre el papel es el rival más difícil que nos podía tocar", dijo Xavi este lunes en la rueda de prensa previa al encuentro de Liga contra el Osasuna del martes.



"Nos tocará competir frente a un rival histórico que ha crecido con Ten Hag, con grandes jugadores, grandes individualidades y nos ha tocado, a priori, el peor rival que nos podía tocar. Una vez más, sin suerte", añadió el técnico azulgrana.



Xavi consideró que el enfrentamiento contra el United puede ser una motivación extra para sus jugadores.



"Intentaremos competir en el campo, sabemos que es un rival histórico y un gran rival y que no será fácil", pero "lo vamos a intentar, es un reto, el club no ha ganado nunca la Europa League pues vamos a por ello", concluyó Xavi.