Xico da Costa fue al rescate de Bolívar ante un Oriente que lo asustó: 4-2

Ganar no fue fácil porque Oriente sorprendió, le manejó bien la pelota en la primera parte y desnudó falencias no vistas en la última línea. Esta situación originó broncas desde el banquillo, sobre todo con Orihuela que no pudo parar a Ventura, que jugó un gran partido. De todas formas, Oriente pagó caro no saber sostener a un rival que se le fue con todo.