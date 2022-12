¿Ya es clásico? Argentina y Países Bajos se miden por sexta vez en un Mundial

Una simple mirada a sus camisetas, naranja de un lado y albiceleste de otro, basta para traer a la memoria recuerdos de duelos legendarios del Mundial. La historia sumará un nuevo episodio el viernes en cuartos de final, cuando Países Bajos y Argentina vuelven a medirse.



Los argentinos pueden presumir de ser dos veces campeones del mundo (1978, 1986), mientras que los neerlandeses han alcanzado tres finales (1974, 1978 y 2010), pero sin poder levantar el trofeo hasta el momento.



Con este sexto cara a cara en Mundiales, el Argentina-Países Bajos se convierte en el tercer partido más disputado de la historia de la competición, solo superado por las siete veces del Brasil-Suecia y del Argentina-Alemania (o RFA).



Los alemanes, antes, durante y después de la división Este-Oeste, se enfrentaron también seis veces a Yugoslavia (y una vez a Serbia).



- La lección de Cruyff -

Países Bajos-Argentina 4-0, 26 junio 1974, segunda fase de grupos.



Un doblete de Johan Cruyff y el fútbol total de los neerlandeses sobrepasaron por completo a los argentinos. El mítico número 14 de la 'Oranje' engañó primero al arquero Daniel Carnevali y su asistencia para el gol de Johnny Rep fue deliciosa.



La segunda parte se jugó bajo el diluvio del Ruhr. Los jugadores terminaron con los cabellos mojados y pegados al rostro, con un último gol de Cruyff, con poco ángulo.



- Doblete de Kempes para la historia -

Argentina-Países Bajos 3-1 (después de prórroga), 25 junio 1978, final.



Esta vez el héroe fue el argentino Mario Kempes, que se fue entre dos defensores naranjas en un área todavía llena de papelitos lanzados desde la grada, para abrir el marcador. Después Dick Nanninga igualó de cabeza.



En un ambiente ensordecedor en el estadio Monumental de Buenos Aires y ante el dictador argentino Jorge Videla, el melenudo Kempes asestó otro golpe a Países Bajos en la prórroga, con el mismo tipo de acción, aprovechando un contragolpe. Daniel Bertoni puso la sentencia después. Argentina era por fin campeona del mundo de fútbol.



- El gol de Bergkamp -

Países Bajos-Argentina 2-1, 4 de julio de 1998, cuartos de final.



El talento de Dennis Bergkamp iluminó un tercer duelo de leyenda, bajo el sol del estadio Velodrome de Marsella. Después de los tantos de Patrick Kluivert y Claudio López en el primer tramo del partido, no volvieron a celebrarse goles hasta el último minuto, cuando el genio del Arsenal firmó su obra maestra, una de las mejores dianas de la historia de los Mundiales.



Bajó un pase de 60 metros como el que posa el salero sobre la mesa, regateó y remató sin ángulo con el exterior. Un regalo para la vista.



El siguiente partido entre neerlandeses y argentinos en un Mundial fue un triste 0-0 en la fase de grupos de Alemania 2006, que no tuvo gran historia.



- Romero, el héroe -

Argentina-Países Bajos 0-0 (4 a 2 en la tanda de penales después de la prórroga), 9 julio 2014, semifinales.



En semifinales del Mundial brasileño, Argentina obtuvo su clasificación en la tanda de penales después de un partido muy cerrado, antes de fallar en la final contra Alemania.



Los neerlandeses estaban entonces dirigidos por Louis Van Gaal, que vivía una segunda etapa al frente del equipo. Después de haber efectuado tres cambios, el entrenador no pudo repetir lo que sí había hecho en cuartos de final ante Costa Rica, cuando hizo entrar al arquero suplente Tim Krul para la tanda de penales.



Jasper Cillessen no pudo ante los disparos de Lionel Messi y sus compañeros, mientras que Sergio Romero blocó los lanzamientos de Ron Vlaar y Wesley Sneijder. Los vigentes subcampeones quedaban eliminados de la competición.



- Messi contra Van Dijk -

Argentina-Países Bajos, 9 diciembre 2022, cuartos de final.



El partido del viernes en Catar ofrece un duelo entre uno de los mejores atacantes de todos los tiempos, Lionel Messi, y uno de los mejores defensas de la era moderna, Virgil Van Dijk.



El partido pone frente a frente al seleccionador más joven del torneo con el de mayor edad, Lionel Scaloni (44 años) contra Louis Van Gaal (71).



Todo parece dispuesto para otro clásico que puede escribir una nueva página de historia en las Copas del Mundo.