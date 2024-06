Yaremchuk se viste de héroe y mantiene a Ucrania viva en la Eurocopa

Gracias a un gol de Roman Yaremchuk, Ucrania remontó a Eslovaquia este viernes en Düsseldorf para apuntarse una victoria por 2-1 que le permite mantener todas las opciones de clasificación para los octavos de final de la Eurocopa de Alemania.



Eslovaquia se adelantó en la primera parte con un tanto de Ivan Schranz (18), pero Ucrania, obligada a ganar para no quedar eliminada, dio la vuelta al marcador tras el descanso con los goles de Mykola Shaparenko (54) y del delantero del Valencia, tras una gran jugada individual (80).



A falta del Bélgica-Rumania que completará el grupo E el sábado, hay un triple empate en cabeza de la llave, con Ucrania, Eslovaquia y Rumania empatadas a tres puntos, en tanto que los belgas están obligados a sumar frente a los rumanos si no quieren despedirse prematuramente del torneo.



La dura derrota en el debut de Ucrania se cobró una víctima: Andreiy Lunin. El portero del Real Madrid pagó con la suplencia los errores que le costaron el partido frente a Rumania, siendo sustituido por Anatoliy Turbin.



Tampoco comenzaron bien las cosas para el arquero del Benfica portugués, que poco después del primer cuarto de hora del partido no salió a un centro dentro del área pequeña y Schranz se elevó por encima de la defensa para cabecear a la red.



Llevados por los miles de aficionados ucranianos presentes en Düsseldorf, que volvieron a emocionarse al escuchar el himno de su país, con los jugadores envueltos en la bandera con los colores amarillo y azul como muestra de apoyo a los soldados que combaten la invasión rusa, los jugadores de Serhiy Rebrov reaccionaron tras la pausa.



Tras una larga combinación de toda la delantera, Shaparenko cazó una pelota a la altura del punto de penal para batir a Martin Dubravka de disparo raso (54).



- La Ucrania que quiere Zelenski -