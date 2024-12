Zagallo, Eriksson, Beckenbauer, Menotti... 2024, el año negro de los entrenadores

El año 2024 se despide con una larga lista de deportistas que desaparecieron para siempre y que dejaron huella. Muchos nombres conocidos escribieron una historia inolvidable que merece ser recordada. Pero un sector, el de los entrenadores de fútbol, algunos también ex futbolistas, fue especialmente golpeado: Mário Zagallo, César Luis Menotti, Sven-Göran Eriksson o Franz Beckenbauer encabezan la lista de los ilustres que dijeron adiós. Estas son sus historias:

Tras consagrarse en Huracán, en 1974 fue designado seleccionador nacional de Argentina, un país que anteriormente siempre gozó de expectativas en los Mundiales aunque nunca cosechó buenos resultados. Se consagró en el Mundial de 1978, disputado en su país y sin Diego Maradona, cuya ausencia en la convocatoria final generó polémica. Dirigió a sus jugadores hacia la victoria, 3-1 en la final a los Países Bajos y se convirtió en una leyenda. Después ganó el Mundial juvenil de 1979, esta vez sí, con Maradona; y terminó su aventura con Argentina en el Mundial de España 1982, donde no pasó de la segunda fase. Continuaría su carrera en clubes como el Atlético de Madrid, Barcelona, River, Peñarol y Rosario, entre otros, hasta retirarse en 2007.

Los hitos del ex futbolista y entrenador brasileño Mário Jorge 'Lobo' Zagallo son prácticamente únicos. Falleció a los 92 años convertido en una de las grandes leyendas del fútbol mundial después de sumar a su palmarés cuatro títulos de campeón del mundo: dos como jugador (Suecia 1958 y Chile 1962), uno como entrenador (México 1970) y otro como ayudante técnico de Carlos Alberto Parreira (Estados Unidos 1994).

En el fútbol clásico, cuatro son los nombres que figuran en los altares de todo buen aficionado: Alfredo di Stéfano, Pelé, Johan Cruyff y Franz Beckenbauer. Ya no queda ninguno, porque Beckenbauer, leyenda del fútbol alemán y mundial, se apagó para siempre a los 78 años. Apodado 'el Kaiser', fue un futbolista elegante que bajo su interpretación del papel del libero cambió el fútbol.

Con el Ajax, Neeskens ganó tres Copas de Europa consecutivas (1971-1973), una Copa Intercontinental, dos Ligas y dos Copas de los Países Bajos. Con Holanda, primer con Cruyff, fue subcampeón del mundo en Alemania 1974 (marcó el gol de Holanda en la final frente a Alemania); ya sin 'el Flaco', repitió subcampeonato en el Mundial de Argentina 1978. También jugó en el Barcelona (1974-1979) y alargó su carrera en el New York Cosmos, Groningen, Fort Lauderdale Strikers, Missouri Comets, Löwenbrau, Baar y Zug 94, club suizo en el que se retiró en 1991. En 2006, formó parte del cuerpo técnico de Frank Rijkaard en el Barcelona.

La lista de grandes porteros de la historia del fútbol español no es muy larga y pocos son los elegidos a acceder a ella. Ricardo Zamora, José Ángel Iribar, Luis Miguel Arconada, Iker Casillas, Andoni Zubizarreta, Antoni Ramallets, Javier Urruticoechea y... Miguel Ángel González. El portero del Real Madrid, fallecido a los 76 años, defendió la meta del club blanco durante casi dos décadas, entre 1967 y 1986. En esos años, demostró por qué le llamaban 'El Gato': ágil, con muy buena colocación y con unos reflejos espectaculares, marcó una época en Chamartín.

Pero también en la selección española, con la que participó en los Mundiales de Argentina 1978 y de España 1982. En el primero, dejó para el recuerdo una parada icónica ante Austria. Contestó a un zurdazo imparable desde dentro del área de Whilhem Kreuz con una palomita hipnótica que terminó con el balón pegado a sus guantes y que paralizó el tiempo en el estadio José Malfitani de Buenos Aires. Y aunque con España no ganó nada, con el Real Madrid disfrutó de ocho Ligas, cinco Copas, dos UEFAS y una Copa de la Liga.

En los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Valero consiguió el hito a las que muchas otras no pudieron acceder. Compitió en las pruebas de 800 y 1.500 metros. No se clasificó para ninguna de las dos finales, pero dejó una huella que después siguieron muchas otras. "Fui pionera, abrí las puertas, pero lo hice todo sin darme cuenta. Sólo ahora me doy cuenta de que realmente hice algo y la gente lo valora", recordó en una entrevista Carmen Valero, que una vez retirada desempeñó su vida laboral en una entidad bancaria.