Zago sobre Baldivieso: “No tenemos un feeling, creo que eso es evidente”

El seleccionador de Bolivia, Antonio Carlos Zago, confirmó que la relación con Julio César Baldivieso, gerente deportivo de la Federación Boliviana de Fútbol (FBF), no es de las mejores, luego de sus declaraciones durante una rueda de prensa que se llevó a cabo este martes al medio día en La Paz.

La conferencia fue para que Zago se refiera al proceso de preparación de la Verde con miras a los partidos de la FIFA Series Argelia 2024 a disputarse en marzo; sin embargo, fue consultado sobre si recibió alguna ayuda de parte de Baldivieso, desde que asumió el cargo, y no dudó en decir “ninguna”.

“Ninguna… para mí no, hasta hora no. Lo que tenemos que hablar lo debemos hablar acá con las personas que estamos trabajando juntos. No podemos venir aquí a la prensa y echar mentiras al ventilador, es un asunto también que para mí que ya se a cabo. Voy a continuar haciendo mi trabajo de la mejor manera que estoy intentando hacer, con todas las dificultades que tenemos acá, intentando siempre mejorar el fútbol boliviano”, dijo Zago.