Zago y Baldivieso no esquivaron a la “polémica” durante su presentación

El nuevo seleccionador de Bolivia Antonio Carlos Zago y el gerente de selecciones Julio César Baldivieso, coincidieron en que no quieren polemizar y así lo expresaron durante su presentación, que se llevó a cabo este martes en la ciudad de La Paz; sin embrago, no eludieron ninguna pregunta de los medios de comunicación.

“Como decía el profesor Zago, ya queremos crear polémica. Mi trabajo es simplemente tratar de darle mejores días al cuerpo técnico, condiciones de trabajo para que no tenga excusas. Yo no tengo porque conversar con nadie, futbolista que quiere venir a la selección boliviana tiene que venir convencido que es un orgullo vestir la casaca de la selección nacional y que es un privilegio ser convocado a una selección boliviana. Hay que priorizar el patriotismo antes que el dinero y eso va para todos en general no solo para un futbolista, trataremos de que los futbolistas siento eso”, dijo Baldivieso.