Zidane desmiente haber anunciado a sus jugadores su marcha del Real Madrid

Escucha esta nota aquí

Zinedine Zidane, que según la prensa dejará el banquillo del Real Madrid, desmintió este domingo, tras vencer 1-0 al Athletic Bilbao, haber anunciado a sus jugadores su marcha al término de la presente temporada.

"Cómo voy a decir a mis jugadores que me voy ahora. Es mentira. Lo saben, me concentro en lo de la temporada", declaró el francés al término de una jornada, la penúltima del campeonato, en la que su equipo se mantiene a dos puntos del líder Atlético de Madrid, que ganó 2-1 a Osasuna.

"Falta un partido, y vamos a dar todo. Y me importa solo únicamente lo que es este final de temporada. El resto, veremos al final de temporada", añadió la última jornada el próximo fin de semana, en la que el Real Madrid deberá ganar al Villarreal y esperar un tropiezo del Atlético frente al Valladolid para conquistar el título.

El sábado por la noche, la emisora Onda Cero y el portal Goal.com informaron que Zidane anunció el 8 de mayo a sus jugadores que dejaría de entrenarles al finalizar esta temporada, pese a tener un año más de contrato.

Empezaron a circular también los nombres del italiano Massimiliano Allegri, Raúl González o del alemán Joachim Löw como posibles sustitutos.

"No sé qué va a pasar. Puede ocurrir de todo. Esto es el Real Madrid. No me veo más allá del día a día", declaró Zidane en conferencia de prensa el sábado.

"Piensan que cuando lo dejo lo hago porque se complican las cosas. No es así. Yo lo que hago, lo hago a tope. Llega un momento en el que hay que cambiar porque es bueno para todos", reivindicó.

Lea también Fútbol DT del Santos de Brasil dijo que deberían prohibir jugar en la altura Fernando Diniz comenzó a calentar el ambiente antes del partido que su equipo sostendrá con The Strongest, el martes (18:15), por la Copa Libertadores

​