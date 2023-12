A24 anuncia la producción de una película live-action de Death Stranding

Por otra parte, Kojima posteó: "A24 nació en este mundo hace unos 10 años, su presencia es singular dentro de la industria, no se parecen a ningún otro. Las películas que ofrecen al mundo son de gran calidad y muy innovadoras. Sus creaciones me han atraído e incluso han inspirado mi propio trabajo. Su enfoque innovador de la narración coincide con lo que Kojima Productions ha estado haciendo durante los últimos 8 años. Ahora estamos haciendo juntos una película de Death Stranding. Hay muchas "películas de adaptación de juegos", pero lo que estamos creando no es una mera traducción directa del juego. La intención es que nuestro público no sean solo los fans de los juegos, sino que nuestra película sea para cualquiera al que le guste el cine. Estamos creando un universo Death Stranding que nunca se ha visto antes, alcanzable sólo a través del medio cinematográfico, nacerá".