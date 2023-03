Abril llega cargado de nuevos animes

Si eres un amante del anime estás de suerte, ya que la plataforma de streaming Crunchyroll reveló los estrenos abril de 2023.

A continuación, te presentamos la lista completa de estas obras:







1 de abril - Hell’s Paradise Esta es una historia de fantasía oscura ambientada en el período Edo. Gabimaru es un asesino implacable que es condenado a muerte, aunque puede conseguir esquivar la condena y recuperar su libertad si cumple una peligrosa misión. Para ello debe viajar a una misteriosa isla perdida y conseguir un elixir legendario, aunque no es el único reo con esa misión y la isla está llena de criaturas muy peligrosas.





1 de abril - MIX Season 2 Los hermanastros Touma y Suichirou son jugadores destacados en el equipo de béisbol de la escuela secundaria Meisei y, gracias a ellos, el equipo finalmente puede tener la oportunidad de regresar a las selecciones nacionales. Pero poco a poco, se desarrolla un trágico legado a medida que los hermanastros siguen los pasos de sus padres.





2 de abril - My Home Hero La serie sigue a Tetsuo Tosu, un asalariado de mediana edad que se ve envuelto en el inframundo criminal después de confrontar y matar accidentalmente al abusivo novio gángster de su hija en edad universitaria. Acorralado en un rincón, Tetsuo utilizará todos los medios a su alcance para proteger a su familia.



2 de abril - My Clueless First Friend Los polos opuestos se atraen cuando una alegre cabeza hueca conoce a la solitaria de su nueva clase en esta conmovedora serie de comedia escolar. Una niña de quinto grado, solitaria y triste, es el blanco del acoso y las burlas incesantes de sus compañeros de clase, hasta que un nuevo chico entra en escena. 2 de abril - The Aristocrat’s Otherworldly Adventure: Servings Gods Who Go Too Far ¡Un joven se reencarna como hijo de una familia noble y recibe bendiciones divinas y grandes habilidades!









3 de abril - Kuma Kuna Kuma Bear -- Punch!

Yuna no es la típica quinceañera. Su vida es bastante perfecta, hasta que un día se despierta dentro del juego que ama y vuelve al nivel uno. Ella tiene para empezar de nuevo, pero esta vez, ¡ella tiene un poderoso traje de oso que está garantizado para tomar su lugar!





4 de abril - Skip and Loafer



¡Una chica de campo ingresa a una escuela secundaria de primer nivel en Tokio y aprende en su nueva vida de la ciudad!





5 de abril – KONOSUBA An Explosion on This Wonderful



Un año antes de que cierta diosa inútil y extraordinaria NEET apareciera en escena, Megumin, el "Gran genio del Clan Mágico Carmesí", está trabajando duro. Desde un encuentro que le cambió la vida en su juventud, la joven hechicera ha dedicado cada momento de su vida a la búsqueda de la magia ofensiva definitiva.





6 de abril

Dr. STONE New World

The Ancient Magus’ Bride Temporada 2

I Got a Cheat Skill in Another World and Became Unrivaled in the Real World, Too

The Legendary Hero is Dead

Yuri Is My Job!





7 de abril

Mashle: Magic And Muscles

TONIKAWA: Over The Moon For You Temporada 2

BIRDIE WING -Golf Girls’ Story- Temporada 2

The Café Terrace and Its Goddesses

Magical Destroyers

Rokudo’s Bad Girls

8 de abril

A Galaxy Next Door

My One-Hit Kill Sister

Summoned to Another World for a Second Time

9 de abril

Mobile Suit Gundam: The Witch from Mercury Temporada 2





10 de abril

Dead Mount Death Play

Why Raeliana Ended Up at the Duke’s Mansion

12 de abril

X&Y

13 de abril

Ranking of Kings: The Treasure Chest of Courage





19 de abril

Sacrificial Princess and the King of Beasts

