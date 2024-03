Actriz de The Marvels, pide a la gente darle una "oportunidad justa" a la película

Teyonah Parris , que interpreta a Monica Rambeau en The Marvels , pidió a la gente, en una entrevista con People, darle una "oportunidad justa" a la película.

La actriz además recordó su decepción por no haber podido participar en "una campaña de prensa completa" antes de que la película llegara a los cines.

"Creo que se habló mucho de ella y la gente no la había visto. Es frustrante cuando la gente comenta cosas que en realidad no ha experimentado ", dijo Parris, pero también pidió a la gente que "muestre gracia", teniendo en cuenta que hay "mucha gente que ha puesto mucho de su tiempo, espíritu y talento en sacar esto adelante".

The Marvels llegó a los cines en noviembre de 2023. La película tuvo un bajo rendimiento en taquilla y terminó su paso por los cines con una recaudación mundial de unos $us 205 millones (frente a un presupuesto de producción de aproximadamente $us 270 millones), lo que la convierte en la película del UCM menos taquillera de todos los tiempos.