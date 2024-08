Alfonso Cuarón revela su ambición de dirigir una película de terror

El director mexicano Alfonso Cuarón reveló su intención de explorar el género del terror en su próxima película. Durante su participación en el Festival de Cine de Locarno en Suiza, Cuarón, conocido por su trabajo en cintas como 'Gravity', 'Hijos de los hombres', y 'Roma', expresó su deseo de dirigir una película de terror inspirada en clásicos del género.



Cuarón, de 62 años, mencionó que se siente atraído por películas como 'El bebé de Rosemary', dirigida por Roman Polanski, y 'The Babadook', escrita y dirigida por Jennifer Kent. Según el director, estas películas tienen una base realista y de personajes que le fascinan, según TMZ.



El cineasta, que también es conocido por su trabajo en 'Harry Potter y el prisionero de Azkaban', confesó que intentó escribir un guión para una película de terror, pero aún no ha encontrado la historia adecuada. “Como espectador, tengo un gusto más amplio, pero cualquier cosa que sienta que podría hacer deberá tener más fundamento. He intentado escribir algo así, pero de algún modo, no termina de funcionar,” comentó en el Spazio Cinema.



En 'El bebé de Rosemary', estrenada en 1968, Mia Farrow interpreta a una mujer embarazada que sospecha que sus vecinos están involucrados en una secta satánica. 'The Babadook', lanzada en 2014, sigue a una madre soltera que enfrenta un monstruo sobrenatural mientras lidia con su duelo, según IMDb.