Alone in the dark retrasa su lanzamiento a inicios de 2024

El videojuego Alone in the Dark será lanzado en enero de 2024. Así lo anunció THQ Nordic. Esto para evitar la fuerte competencia de octubre de este año.

Alone in the Dark llegará a PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el 16 de enero de 2024. De esta forma no competirá con Marvel's Spider-Man 2, Assassin's Creed Mirage, Super Mario Bros. Wonder, Forza Motorsport y Sonic Superstars, entre otros, están previstos para el 10 mes de 2023.