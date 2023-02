¡Atento! hoy tendremos que el primer Nintendo Direct de 2023

Entre varios anuncios anteriores sabemos que llegan avances y posiblemente gameplays de juegos muy destacados como el Octopath Traveler II y Kirby's Return to Dream Land Deluxe previstos para el 24 de febrero, Banoyeta Origins, Cereza and The Lost Demon con lanzamiento para él 17 de marzo y el anuncio con más expectativas de la comunidad que es el: The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom que está contemplado inicialmente para el 12 de mayo.