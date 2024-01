Avanza la creación de las series de God of War y Horizon, Sony confirma el inicio del desarrollo de sus guiones

Con el éxito de Películas como Uncharted o Gran Turismo , y series como The Last Of Us marcaron la pauta de Sony con PlayStation Productions, al aventurarse a expandir sus series de videojuegos a otros formatos como el cine y la televisión, logrando profundizar cada uno de sus mundos.

En la lista de próximos proyectos destacan las series basadas en God of War y Horizon , las cuales se encuentran actualmente en la fase de desarrollo de guiones, según la confirmación de Sony. Durante la conferencia de prensa celebrada en la feria de electrónica CES en Las Vegas (EE. UU.), Katherine Pope, presidenta de Sony Pictures Television Studios , compartió una actualización sobre ambos proyectos, señalando que los guiones están avanzando tras la finalización de la huelga de guionistas. Sin embargo, se espera que no se proporcionen más detalles al respecto hasta finales de año.

Hasta ahora, hay poca información disponible sobre ambas series. Sin embargo, Asad Qizilbash, director de PlayStation Productions, indicó meses atrás que se abordarán de manera similar a The Last of Us, explorando nuevos personajes y construyendo un mundo de una manera que no se puede lograr en un videojuego.