"Black Myth: Wukong" gana el GOTY en los Golden Joystick Awards 2024

El videojuego "Black Myth: Wukong", desarrollado por Game Science, se llevó el máximo galardón como Juego del Año (GOTY) en los Golden Joystick Awards 2024. Esta obra basada en la mitología china logró imponerse sobre títulos destacados como Final Fantasy VII Rebirth y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, sorprendiendo a la comunidad gamer y consolidándose como una de las grandes revelaciones del año.