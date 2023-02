Chainsaw Man tendrá doblaje al castellano

Incluso reveló a parte del reparto principal, compuesto por Emilio Treviño como Denji (Arturo Pendragon en Nanatsu no Taizai); Gaby Gris como Makima (Utahime Iori de Jujutsu Kaisen); Arturo Cartaño como Aki (Obanai Iguro en Kimetsu no Yaiba); y Erika Langarica como Power (Marin Kitagawa en My Dress-Up Darling).

