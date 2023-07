Christopher Nolan presenta Oppenheimer, su nuevo thriller histórico sobre la creación de las bombas nucleares

La película está basada en el libro ganador del Pulitzer titulado American Prometheus: The Triumph and Tragedy of J. Robert Oppenheimer, escrito por Kai Bird y por el fallecido Martin J. Sherwin, y nos cuenta la historia de Julius Robert Oppenheimer, el físico teórico de Nueva York que se convirtió en hombre clave durante el Proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial, destinado a crear las primeras bombas nucleares. Sin embargo, Oppenheimer nunca llegó a sentirse del todo orgulloso de una idea que costó la vida de millones de personas.