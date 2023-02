Cinco grandes videojuegos que llegarán en marzo

El 9 de marzo llegará una remasterización de un juego lanzado en exclusivo para Wii y que no salió de Japón hasta ahora: Project Zero: Mask of the Lunar Eclipse. Este juego cuenta la historia de unas niñas, que visitaron la remota isla Rōgetsu y, en mitad de un festival, desaparecieron misteriosamente. La aventura comienza cuando las chicas deciden regresar a la isla en busca de los recuerdos perdidos aquel día. Para ellos, deberán enfrentar fantasmas con la tenue luz de tu linterna y con la Camera Obscura, capaz de capturar cosas inimaginables. Estará disponible para Switch, Xbox Series X/S, Xbox One, PS4, PS5 y PC.