Cochabamba vivirán el cine en otro nivel

“Tenemos prevista la apertura al público de esta sala para la última semana de junio, fecha desde la cual los habitantes de la Ciudad Jardín descubrirán una nueva forma de ver y sentir el séptimo arte con importantes títulos cinematográficos que tendrán disponible este formato. Se prevé que la sala se inaugure con el esperado estreno de Indiana Jones and the Dial of Destiny”, comentó José María Lahore, gerente de marketing de Cine Center.