“Código: Traje Rojo”: la comedia protagonizada por Dwayne Johnson y Chris Evans llega a los cines de Bolivia el 7 de noviembre

El reparto del largometraje, además de Johnson, se completa con Chris Evans (Ghosted, Capitán América y el Soldado del Invierno, Un don excepcional), J. K. Simmons (Whiplash, El hombre araña), Kiernan Shipka (Totally Killer, Twisters, El mundo oculto de Sabrina), Mary Elizabeth Ellis (Santa Clarita Diet, New Girl), Nick Kroll (Big Mouth, Sing), Kristofer Hivju (The Last King, Game of Thrones) y Bonnie Hunt (Milagros inesperados, Más barato por docena).