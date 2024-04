Comedy Central realizará una serie animada basada en el videojuego Golden Axe

Golden Axe muestra las aventuras de los veteranos guerreros Ax Battler, Tyris Flare y Gilius Thunderhead en su lucha por salvar a Yuria del malvado gigante Death Adder, que parece no querer permanecer muerto.

Titmouse (Big Mouth) será el estudio encargado de la animción . Mike McMahon y Joe Chandler son los productores ejecutivos, y la serie contará con un reparto de voces encabezado por Matthew Rhys (The Americans), Danny Pudi (Mythic Quest), Lisa Gilroy (Jury Duty), Liam McIntyre (Spartacus) y Carl Tart (Grand Crew).

Haruki Satomi, Shuji Utsumi y Toru Nakahara de Sega (Sonic the Hedgehog) también serán productores ejecutivos junto a Neal H. Moritz, Pavun Shetty y Toby Ascher de Original Film. Por el momento, la serie an no tiene una fecha de estreno estimada.