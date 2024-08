Cómo Hiromu Arakawa convirtió la alquimia en un fenómeno global a través de Fullmetal Alchemist

En una entrevista de 2016 para el portal japonés Febri , que ha sido redescubierta recientemente por sus seguidores, Hiromu Arakawa, la célebre mangaka detrás de Fullmetal Alchemist , Silver Spoon y la adaptación de la novela ligera Arslan Senki, reflexionó sobre sus expectativas iniciales al comenzar la publicación de su obra más conocida. Arakawa compartió que no esperaba que la historia de los hermanos Elric y su búsqueda de la Piedra Filosofal continuara más allá del segundo volumen. Esto se debía a que la revista donde se publicaba, Shonen Gangan de Square Enix, solía cancelar obras que no alcanzaban el éxito tras dos lanzamientos.

Durante la entrevista, Arakawa confesó su alivio al pensar que la serie no había captado mucho interés tras el primer capítulo: “El primer capítulo se publicó con páginas a color, pero luego ya no tuve acceso a él, y pensé 'Ah, entonces no llamó mucho la atención'. Me sentí en parte aliviada (risas)”. Sin embargo, su editor le sugirió una estrategia para promocionar el manga si las ventas no se daban, lo que le permitió continuar con la obra.