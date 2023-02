Conocé a “The Authority”, el grupo con el que James Gunn quiere revolucionar el DCEU

Una de las novedades más sorprendentes que hizo James Gunn cuando anunció el plan que ejecutará como CoCEO de DC Studios, fue la realización de película sobre “ The Authority” .

Y es que, la premisa de la obra más conocida de Warren Ellis (Universo WildStorm), aunque no del todo explotada en el mundo de cómics, no deja de generar ciertas dudas para el reinició del DCEU: ¿Qué pasaría si el grupo de superhéroes más poderoso de la tierra decidiera no someterse a ningún control? y que además fueran completamente expeditivos poniendo en práctica la frase “el fin justifica los medios”.