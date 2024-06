Conoce todos los anuncios del Nintendo Direct

El Nintendo Direct realizado este martes llevaba rumoreándose desde hace más de un mes, y por fin lo pudimos disfrutar. Podría ser de los últimos centrados exclusivamente en Nintendo Switch.

A continuación, mirá todos los anuncios y tráilers que dejo el más reciente Nintendo Direct.

Metroid Prime 4 Beyond

El Nintendo Direct cerró de una gran manera. El que ya muchos consideraban "el juego maldito" para la híbrida se ha dejado ver en su primer tráiler. Samus Aran luce mejor que saldrá en algún momento de 2025.





The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom

Con un estilo de animación idéntico al remake de The Legend of Zelda: Link's Awakening, Nintendo presentó The Legend of Zelda: Echoes of Wisdom. Esta nueva aventura está protagonizada por Zelda, para la que se ha diseñado un estilo de combate muy original. La princesa está equipa una vara mágica que permite duplicar objetos para navegar por los escenarios, y acompañada de su ninfa "Tri", no habrá obstáculo que las pare. Se lanzará el 26 de septiembre de este año, junto con una Nintendo Switch Lite edición especial.





Donky Kong Country Returns HD

De Wii a Nintendo Switch, y ahora en HD. El gorila más famoso de la gran N tiene una nueva vida en la híbrida. Saldrá el 16 de enero de 2025.

Luigi's Mansion 2 HD

El 27 de junio llega a la hibrida la renovada aventura terrorífica de Luigi, que ha recibido nuevo tráiler en el Nintendo Direct.

Mario & Luigi: Conexión Fraternal

Una aventura con un estilo gráfico cartoon, perspectiva 2.5D y un montón de minijuegos. Se lanzará el 7 de noviembre de 2024.

Super Mario Party Jamboree

Viajamos a una isla para experimentar la experiencia de minijuegos "más amplia de la saga". Habrá cuatro tableros en total. Llegará el 17 de octubre.

Romancing Saga 2 Revenge of the Seven

Un remake completo para este legendario RPG se lanzará en Nintendo Switch. Se podrá jugarlo el 24 de octubre.

The Hundred Line: Last Defense Academy

Una misteriosa mascota universitaria está aterrorizando a una academia. Tienes 100 días para hacer recular a tus enemigos. The Hundred Line: Last Defense Academy se lanza en Switch en 2025.

Ace Attorney Investigations Collection

Una nueva colección del abogado más famoso de los videojuegos, con una secuela inédita en occidente que llegará a Switch dentro de una colección premium que se lanza el 6 de septiembre.

Tales of the Shire

Abraza el modo de vida hobbit cuidando tu jardín y haciendo amigos medianos. Cultiva, pesca, cocina y decora tu agujero hobbit en Tales of the Shire, que se lanza estas navidades en Switch.

Stray

El gatete perdido en un mundo de robots se abre camino a Nintendo Switch. Esta joyita de Anapurna se lanza en navidades en Nintendo Switch.

LEGO: Horizon Adventures

Ver a Aloy en un Nintendo Direct se antojaba imposible, pero si fue real. LEGO: Horizon Adventures se lanza en navidades para Nintendo Switch.





Just Dance 2025 Edition

Toca darle al esqueleto con Just Dance 2025, con 40 nuevas canciones que ya van de camino a Nintendo Switch. Se lanza en octubre.

Marvel vs Capcom: Arcade Classics

Los fans de los juegos de lucha retro están de enhorabuena, porque una colección de siete juegazos ya va de camino a Nintendo Switch. Se lanza este año.

Phantom Brave: The Lost Hero

Los combates por turnos de Phantom Brave vuelven en Lost Hero, que nos ha regalado un tráiler debut en el Nintendo Direct. Hemos visto algunas de las opciones de combate y transformaciones. Se lanzará en 2025.

Metal Slug Attack Reloaded

Bombas y explosiones por todas partes en este "shadow drop" que podemos disfrutar hoy mismo en Nintendo Switch.





The New Denpa Men

Los simpáticos Dempa Men se lanzan en exclusiva temporal para Nintendo Switch el próximo 22 de julio. Ah, y podrás jugar completamente gratis.

Funko Fusion

Los cabezudos coleccionables reciben nuevo tráiler para Nintendo Switch. Más de 60 personajes para explorar algunos de los mundos más iconos del cine y videojuegos. Se lanza en la híbrida el 13 de septiembre.

Dragon Quest 3 - HD 2D Remake

Y hablando de regresos, aquí tenemos un vistazo a la llegada de una de las entregas más legendarias de la saga a Nintendo Switch. Llega el 14 de noviembre. También se han anunciado remakes del primer y segundo juego, pero para 2025 en este caso.





Farmagia

En la ciudad de Felicidad, los Farmagia cultivan plantas que luego se convertirán en animales. Podrás "granjear" a tus compañeros y derrotar a tus enemigos. Sale el 1 de noviembre de 2024.

Looney Toones - Wacky World of Sports

Los grandes iconos de los Looney Toones llegan a Nintendo Switch con este videojuego de deportes.





Disney Illusion Island

El primer "shadow drop" del día, una nueva actualización para Disney Illusion Island que se lanza tras la presentación. Ah, y gratis.

MIO: Memories in Orbit

Con un estilo gráfico muy atractivo, Nintendo nos presenta MIO, un juego de puzles que llegará en 2025.

Nintendo Switch Sports

Nintendo anuncia una actualización gratuita que incluye el baloncesto en Nintendo Switch Sports. Permite juego local y competitivo online de dos contra dos. Saldrá este otoño.

Hello Kitty Island Adventure

Embárcate en una acogedora aventura con Hello Kitty y sus amigos para explorar y restaurar una misteriosa isla. Cocina deliciosos platos, resuelve antiguos rompecabezas y decora cabañas para atraer a nuevos visitantes y crear tu isla paradisíaca definitiva. Se lanza a principios de 2025.

FANTASIAN Neo Dimension

Un vistazo a este RPG con esencia y raíces en los grandes autores de Final Fantasy. Se lanza en navidades de este mismo año en Nintendo Switch.

Fairy Tale 2

En el reino de Fiore, este nuevo RPG hará las delicias de los fans del formato japonés. Colabora con tus compañeros para derrotar enemigos en Nintendo Switch cuando se lance este invierno.

Nintendo World Championship: NES Edition

Un nuevo tráiler lleno de nostalgia retro para el nuevo fenómeno competitivo que llega a Nintendo Switch. Llega con una edición deluxe este mismo año.

Nuevos clásicos para Nintendo Switch Online

The Legend of Zelda: A Link to the Past

Metroid Zero Mission

Turok: Dinosaur Hunter

