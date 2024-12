Courteney Cox confirma su regreso como Gale Weathers en Scream 7

El reparto de Scream 7 también incluirá a Isabel May, quien interpretará a la hija de Sidney Prescott, y Mason Gooding, retomando su papel como Chad Meeks-Martin. Sin embargo, no todo son regresos: Jenna Ortega y Melissa Barrera, protagonistas de los reinicios, no estarán en esta nueva entrega. Ortega se ausentará debido a conflictos de agenda, mientras que Barrera fue despedida tras controversias relacionadas con comentarios sobre el conflicto entre Israel y Hamás.