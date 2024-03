Crunchyroll da a conocer a los ganadores de los Anime Awards 2024

La segunda temporada de Jujutsu Kaisen fue el mayor ganador de la premiación, con nueve premios, seguido de Attack on Titan con cuatro , y Demon Slayer con tres . En la categoria latina, Emilio Treviño, ganó como "Mejor Interpretación de Voz Latina" por Denji de Chainsaw Man.

Mejor Animación - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Mejor Canción de Anime - Idol por YOASOBI para【OSHI NO KO】

Mejor Dirección Artística - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Mejor Serie en Curso - ONE PIECE

Mejor Anime de Drama - Attack on Titan Final Season THE FINAL CHAPTERS Special 1

Mejor Anime de Fantasía - Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba Swordsmith Village Arc

Mejor Personaje Principal - Monkey D. Luffy de ONE PIECE

Mejor Opening - Where Our Blue Is por Tatsuya Kitani para JUJUTSU KAISEN Hidden Inventory / Premature Death