Cuarta temporada de The Boys establece nuevo récord de audiencia

La respuesta de los fanáticos es monumental. Desde el estreno de los primeros tres episodios el 13 de junio, la serie mantuvo a los espectadores enganchados, generando un fervor inigualable. Los episodios "Department of Dirty Tricks," "Life Among the Septics," y "We'll Keep the Red Flag Flying Here" establecieron el tono para una temporada llena de acción, intriga y drama.