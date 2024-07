Darkseid desata "Absolute": el nuevo multiverso de DC Comics con enfoque oscuro y renegado

DC Comics ha revelado planes para un nuevo universo alternativo titulado "Absolute", que se lanzará con el evento "DC All In" este octubre. Este universo alternativo, creado por el villano Darkseid, presentará una versión más oscura y peligrosa de los héroes tradicionales. Según el anuncio, "DC All In" será escrito por Scott Snyder y Joshua Williamson, con arte de Wes Craig y Daniel Sampere. Esta iniciativa promete explorar nuevas facetas y narrativas para los personajes icónicos de DC, llevando sus historias a territorios inexplorados y desafiantes.