Demián Rugna: “Lo que más me interesaba era armar una historia de terror”

Estaba con ganas de escribir algo relacionado a películas de posesiones y exorcismo, pero quería darle una vuelta de tuerca para que no se parezca a lo que ya estamos habituados a ver en el cine de terror, y apareció este concepto del encarnado, que muchos creen que lo saque de la mitología de argentina, pero no, está completamente inventada por mí.

Un poco lo que me inspiro el encarnado, es el reflejo de los pueblos fumigados por el glifosato para sembrar soya y las enfermedades que acarrea todo ese tipo de pesticidas, y que lo sufren las familias pobres. Por eso la idea de una familia pobre en medio de la nada que en vez de tener un enfermo tiene un encarnado (Poseído).

La película, traza una parábola sobre el crecimiento de lo que es el fascismo a nivel global, creo que esos son reflejos de las inquietudes que yo tuve al escribir, pero es una película de terror y se puede disfrutar sin necesidad de saber todo este contexto. Lo que más me interesaba a era armar una historia de terror.

Lo que me gusta es el poder de creatividad que te da el cine de terror, el crear mitologías el crear leyendas, y también ese juego con el espectador de la búsqueda de asustarlo o hacerle pasar un mal momento, dentro de una buena historia, me remite mucho a la comedia, que es algo que también amo, y hacer asustar a las personas, es como hacerles un mal chiste y eso me atrae mucho, la posibilidad de contar una película de terror desde el humor o desde el drama que el caso de “Cuando Acecha la Maldad”.