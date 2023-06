Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba confirma que su cuarta temporada ya se encuentra en desarrollo

Con 11 capítulos en total, la tercera temporada de Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba culminó este Domingo rayando en lo alto , como siempre Ufotable no escatima en tema de animación para entregarnos una experiencia muy entretenida, acción, emoción, e incluso sorpresa, son los condimentos que están presentes en este final de temporada.

Y aprovechando el Hype, por el final de la tercera temporada de la serie, los desarrolladores anunciaron y confirmaron que la cuarta temporada ya está en fase de desarrollo, pero aún no han confirmado una fecha de estreno, eso sí, según el tiempo de lanzamiento entre la temporada 1 de 'Kimetsu no yaiba' el 2019, la temporada 2 entre 2021 y 2022 y la tres en 2023, podemos tomar una media de duración aproximada de unos dos años, Si todo va como debe, deberíamos ver la temporada 4 de 'Kimetsu no yaiba' en la primera mitad de 2025.