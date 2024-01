Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- llegará a Bolivia el 22 de febrero

Crunchyroll, la mejor experiencia de anime en el mundo, y Sony Pictures Entertainment han anunciado las fechas de estreno internacional de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training-, que traerá de vuelta a Tanjiro y al Cuerpo de Cazadores de Demonios a la gran pantalla en un evento que no se pueden perder los fans de la popular animación japonesa.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- les dará oportunidad a los fanáticos de volver a ver el apasionante final del Arco de la Aldea de los Herreros y tener un vistazo al esperado Arco del Entrenamiento de los Pilares en una experiencia cinematográfica de tamaño extra. Es la primera vez que los fans podrán ver el final del Arco de la Aldea de los Herreros en una sala de cine y la primera vez que serán testigos del comienzo del Arco del Entrenamiento de los Pilares.

Fabiana Cabrera, gerente de marketing de Sony Pictures – Andes Films Bolivia, anunció que, en gran parte de Latinoamérica, incluido Bolivia, el estreno será el jueves 22 de febrero. “Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba -To the Hashira Training- proyectará por primera vez en cines el episodio 11 del Arco de la Aldea de los Herreros, mostrando así la conclusión de la feroz batalla entre Tanjiro y la Cuarta Luna Creciente, Hatengu, además de cómo Nezuko logra caminar bajo el sol. Le seguirá el episodio 1 del Arco del Entrenamiento de los Pilares, donde veremos el inicio del entrenamiento de los Pilares para prepararse de cara a la próxima batalla contra Muzan Kibutsuji”, añadió la ejecutiva responsable de la distribuidora del filme en el país.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba se basa en la serie de manga de Koyoharu Gotoge publicada por JUMP COMICS de SHUEISHA, que consta de 23 volúmenes y más de 150 millones de copias publicadas. La producción de animación está a cargo de Ufotable.

Acerca de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba: Estamos en la era Taisho de Japón. Tanjiro, un joven que se gana la vida vendiendo carbón, descubre un día que su familia ha sido asesinada por un demonio. Para empeorar las cosas, su hermana menor Nezuko, la única superviviente de la masacre, ha sufrido una transformación en demonio.

Destrozado por los acontecimientos Tanjiro decide convertirse en un cazador de demonios para poder devolver a su hermana a la normalidad y matar al demonio que masacró a su familia.

