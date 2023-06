Descubre a gigantes Krakens contra malvadas sirenas en la nueva cinta animada “Krakens y Sirenas: Conoce a los Gillman”

La fascinante cinta animada de 91 minutos es producida por Kelly Cooney Cilella, p.g.a. (Trolls World Tour, Trolls). Con la codirección de Faryn Pearl (The Croods: A New Age, Trolls World Tour), la película cuenta con un elenco secundario con comediantes del más alto nivel que incluye al nominado al Emmy Will Forte (The Last Man on Earth); a la actriz y comediante nominada al Emmy Nicole Byer (Nailed It!); la YouTuber con placa de diamante Liza Koshy (Liza on Demand); Ramona Young (Never Have I Ever); Eduardo Franco (Stranger Things); Echo Kellum (Arrow), y la galardonada creadora de contenidos para redes sociales y podcaster Emma Chamberlain (pódcast Anything Goes).