Desde este 1 de agosto, todo lo que dibuje Zachary Levi se volverá realidad en “Harold y su crayón mágico”

Además de Zachary Levi (Shazam!), el elenco está conformado por Lil Rel Howery (A ciegas), Benjamin Bottani (Los elegidos), Jemaine Clement (Men in Black 3), Tanya Reynolds (Sex Education) y Alfred Molina (Spider-Man 2); mientras que el guion está escrito por David Guion (Night at the Museum: Secret of the Tomb) y Michael Handelman (Slumberland).