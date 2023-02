Dioses y monstruos, así será el nuevo DCEU

La llegada de James Gunn y Peter Safran como cabezas visibles del DCEU vino acompañada de esperanza y dudas. Estas últimas, comenzaron a acrecentarse luego de filtrarse el camino que seguirán los personajes de DC en el cine, el cual pasa por dejar casi de lado todo lo hecho hasta el momento. Pesé a que algunos fans guardaban esperanzas que esas filtraciones sólo sean rumores, el propio Gunn fue el que aclaró la situación, anunciando las nuevas producciones que conformarán el Capítulo 1 del nuevo DCEU denominado Dioses y monstruos . Películas Las películas que DC estrenará en el futuro serán las siguientes: Superman Legacy . Así se llamará la nueva película del hombre de acero de la mano de. Su estreno está previsto para julio de 2025. The Authority . Esta película incorporará personajes del sello Wildstorm al DCEU. Brave and the Bold . Será una cinta que introducirá a un nuevo Batman (diferente al de Robert Pattinson) e introducirá al. Robin de Damian Wayne. Supergirl: Woman of tomorrow . Esta película mostrará a una Supergirl que fue criada en Krypton y observó a todos a su alrededor morir y ser asesinados de formas terribles durante su primeros 14 años de vida. La cosa del pantano . Esta historia se describe como un intento por sumergirse en el horror, más que cualquier otro proyecto de DCU. Series Las series que compondrán el Capítulo 1: Dioses y monstruos serán: Creature Comandos (animación), Waller, Paradise Lost, Linterna Verde y Booster Gold .

Las producciones ya desarrolladas dentro de DC Studios y Warner Bros como Shazam! Fury of Gods, The Flash, Blue Beetle o Aquaman and the Lost Kingdom servirán de punto de unión entre el antiguo DCEU y el nuevo.