Disfrutar el viaje y aceptarse uno mismo, así definen los actores de doblaje a Kung Fu Panda 4

Kung Fu Panda es uno de los grandes éxitos de DreamWorks, desde su primera película el 2008 ha logrado recaudar más de 2.000 millones de dólares con su primera trilogía. Con esta cuarta entrega, que se estrenó en Bolivia este 07 de marzo, espera seguir incrementando este éxito tanto en critica como en taquilla.

Pero no podríamos hablar de éxito en Latinoamérica sin el doblaje, nos referimos al doblaje de las cintas animadas que normalmente se hace con actores mexicanos, al menos en esta parte del mundo, potencian su aceptación, y ya hemos visto casos de éxito cómo el de Shrek, Madagascar, o el Gato con Botas.

Para conocer a fondo cómo fue esta experiencia, conversamos con Omar Chaparro, voz para Latinoamérica de Po, el carismático panda que protagoniza la cinta, acompañado de Verónica Toussaint que se une al elenco de voces, encargada de hacer la voz de Zhen, una astuta zorra corsac gris, que asumirá el rol de coprotagonista en esta nueva cinta.

Omar, Cuando hiciste Kung Fu Panda 4, allá por el 2008, ¿te imaginabas hacer el doblaje de 4 películas?, y ¿Cómo Crees que evolucionó Po durante todo este tiempo?

No me imaginaba, sabia que era un proyecto grande, muy bonito, potente y muy original, pero nunca pensé que iba a llegar a cuatro películas. Y algo que mencionas que me encanta, es que a pesar de ser tan adorable y de mantener su esencia de que ama los dumplings, y ser un poco torpe, lo vemos diferente en cada película, más sabio, más maduro, pero sin dejar de ser divertido.

Verónica, haces el doblaje de la coprotagonista que es Zhen, ¿Qué significa para ti Zhen en esta nueva historia?

Como que uno no hubiera pensado que después de todas las películas de Kung Fu Panda, iba a ver un nuevo personaje a darle un nuevo matiz a Po, me parece que todos los personajes están en función de Po, de mostrarnos nuevas caras y creo que es un gran detonante para conocer otro lado de Po y eso me gusta mucho.

¿Tuvieron alguna libertad creativa para cambiar algo o regionalizar algunas palabras que ustedes creyeron que transmitían mejor los diálogos o la esencia de los personajes?

Omar: Yo no ninguna, Verónica Toussaint si porque era amiga del productor, y tiene experiencia en stand up y la dejaron hacer lo que le dio la gana, yo soy de chihuahua que es una ciudad pequeña (En tono de broma).

Verónica: En realidad lo que acaba de decir el Sr Chaparro no es cierto, porque no me dejaron decir palabras, porque luego son muy chilangas, muy de la ciudad de México y necesitábamos que se entienda para todos.

Omar: Bueno en realidad a mi si me dejaron improvisar…

Verónica: ¡Que! ¡Que!

Omar: Sólo algunas cosas… (Risas)

¿Con que mensaje les gustaría que se quede el público al ver la película?

Omar: Es que hay tantos, son muchos mensajes, pero Verónica dirá uno y yo otro al mismo tiempo

Verónica: ¡El viaje!

Omar: ¡Te aceptes tú mismo!

Puedes ver la entrevista completa en el siguiente video:





Omar Chaparro es un humorista, actor, cantante, compositor, productor, conferencista y presentador de radio y televisión mexicano y Verónica Toussaint, es una actriz, Standupera, Youtuber y conductora de TV.

Los dos actores de voz se complementan muy bien en la cinta y le dan su propia esencia a los personajes con el trabajo de doblaje, la cinta ya está disponible desde este 07 de marzo en todas las salas nacionales y promete entretener a todas las familias bolivianas.

