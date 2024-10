Disney asegura el futuro de Alien y El Planeta de los Simios con nuevas entregas

El 2024 ha sido un año destacado para los fanáticos del cine con el regreso de algunas de las sagas más icónicas de ciencia ficción y terror. Desde que Disney adquirió 20th Century Fox, el público ha estado ansioso por ver cómo evolucionarán las franquicias de Alien y El Planeta de los Simios . Recientes lanzamientos como Prey, Kingdom of the Planet of the Apes y Alien: Romulus han respondido a estas expectativas, revitalizando las historias de estas emblemáticas sagas.

En una entrevista con The Hollywood Reporter, Steve Asbell, jefe de estudios de 20th Century Studios, confirmó que hay mucho más en camino para estas franquicias. En el caso de El Planeta de los Simios, la historia de Kingdom of the Planet of the Apes continuará en una nueva entrega, probablemente con más aventuras centradas en Noah y Mae. En cuanto a Alien: Romulus, también se ha confirmado una secuela, que tendrá como protagonistas a Andy y Rain, expandiendo el universo aterrador que tanto ha cautivado a los fanáticos.