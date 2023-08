Disney implementará medidas contra el uso compartido de contraseñas en 2024

En su reciente reporte de ganancias, Disney asimismo anticipó que habrá un aumento en el costo de los planes libres de publicidad de sus plataformas de streaming en EEUU Para Disney+, el precio pasará de $us 10,99 a $us 13,99 al mes. En el caso de Hulu, el precio pasará de $us 14,99 a $us 17,99 mensuales. Y para ESPN+, el precio pasará de $us 9,99 a $us 10,99 al mes. Los nuevos costos entrarán en vigor el 12 de octubre de 2023.