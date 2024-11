Disney sorprende: La Era de Hielo 6 ocupa el lugar de Star Wars en 2026

Este cambio genera confusión y expectativa entre los fanáticos de Star Wars, ya que, aunque no se trata de un retraso oficial, sí modifica las prioridades de lanzamiento de Disney. Mientras tanto, el público deberá esperar más detalles sobre el futuro de la franquicia en la gran pantalla, una que no ha tenido presencia desde el estreno de The Rise of Skywalker en 2019.