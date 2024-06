Eddie Murphy confirma el desarrollo de una película de “Burro”

En una entrevista con el medio The Collider sobre su próxima película, 'Beverly Hills Cop: Axel F', Eddie Murphy reveló que no solo hay una nueva película de Shrek en producción, sino también una película centrada en Burro.



No es la primera vez que un personaje de Shrek tiene su propia película. El Gato con Botas ya ha protagonizado proyectos en solitario, siendo su película más exitosa 'Puss in Boots: The Last Wish', la cual recaudó 484.6 millones de dólares.