Eiichiro Oda revela dos proyectos clave durante el parón de One Piece

El creador de One Piece, Eiichiro Oda, ha sorprendido a los fanáticos al anunciar dos proyectos que llevará a cabo durante el parón tanto del anime como del manga. Mientras que el anime tomará un descanso hasta el próximo año para dar tiempo al avance del manga, el manga de One Piece entrará en un breve receso de dos semanas. Aunque los parones no son algo inusual para Oda, lo novedoso en esta ocasión es que ha revelado que aprovechará este tiempo para desarrollar dos importantes proyectos relacionados con su popular serie.